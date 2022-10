D'Eurovegas al Hard Rock: una dècada del macroprojecte que no arriba mai

Un dels complexos de Hard Rock Foto: Hard Rock

Han passati un mes i mig, i elque s'havia d'ubicar al costat del parc temàtic deno arriba. Les autoritats es desesperen davant d'un possible nou retard. La notícia de l'informe desfavorable del Departament d'Acció Climàtica sobre el pla director urbanístic (PDU) ha estat només una de tantes ocasions en les que els representants del territori han vist com,: cap enrere.La suspensió judicial ara fa dos anys deli la seva modificació posterior va portar de cap tant la Generalitat com els ajuntaments dels municipis que haurien d'acollir el Hard Rock,. De fet,. La via judicial encetada per la plataforma Aturem Hard Rock -anteriorment Aturem BCN World- ha donat els seus fruits en diverses ocasions.Va ser elquan representants de la Generalitat, del fons d'inversiói devan comparèixer simulant un cop d'efecte per presentar un projecte alternatiu al fallit. Prometien un impacte en l'economia del Camp de Tarragona considerable:. El sector empresarial de laestava disposat a acceptar fins i tot el nom del nou complex:. Al costat del conseller, els responsables de Veremonte -, emblema de l'època de l'auge immobiliari i que va acabar fugint al Brasil després de l'esclat de la bombolla,- asseguraven apostar per un pol d'atracció basat en eli el turisme de congressos.Dos anys després, el Parlament modificava fins i tot la legislació per fer més còmoda aquesta arribada:. I fins i tot en aquest escenari, veient que el projecte no avançava tal com exigien.Amb aquesta notícia, la Generalitat va maquinar un altre cop de timó, i va assumir el paper de promotora del projecte, amb un concurs que passaria tard o d'hora per la compra dels terrenys ubicats al. L'aprovació inicial del pla director urbanístic l'any 2016 i la, així com l'eventual creació de, apuntaven a un camí més esperançador per al Govern.competien inicialment per ser els operadors, i només Hard Rock va acabar formalitzant al 2017 la seva candidatura.Els tràmits administratius i judicials, però, no han deixat encara que quedin clars ni tan sols els usos de l'espai. La proximitat amb la indústria química va obligar a modificar el mapa, mentre que la seva expansió aquests últims anys encara ha dificultat més la creació d'aquest macrocomplex turístic. Els informes ho diuen ben clar: amb l'actual planejament,, en cas d'accident, com el que va succeir fa tan sols un parell d'anys aEl projecte contempla la construcció de dos hotels, un casino i una piscina de 6.000 metres quadrats, així com una zona comercial i un espai per a concerts. A diferència de Veremonte, Hard Rock encara no s'ha fet enrere, però la paciència tard o d'hora s'esgotarà. Com també es va esgotar la de, el magnat nord-americà que volia instal·lar Las Vegas a l'estat espanyol. La consulta anunciada al territori per part de la Generalitat no es va acabar de concretar mai.En la part civil, doncs, el lideratge de la part contrària al projecte ha anat a càrrec de la plataforma Aturem Hard Rock, que fins i tot va aconseguir tombar el PDU aprovat al 2016. Aquest dimecres, el document definitiu del nou pla havia de passar per la comissió d'urbanisme, i aprovar-se, però l'informe desfavorable per no complir requisits de sostenibilitat -entre d'altres, no hi ha previsió d'incrementar la connexió amb el transport públic- ho ha tornat a aturar. Si finalment s'acabés aprovant, la Generalitat hauria de fer la compra dedels terrenys i esperar que Hard Rock, aquesta vegada sí, tingui ganes d'engegar la maquinària.

