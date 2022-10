Gary Lineker, Premi Vázquez Montalbán de periodisme esportiu per la seva mirada «irònica i crítica»

L'exfutbolista del Futbol Club Barcelona i comentarista britànic Gary Lineker ha rebut aquest dilluns el Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán de periodisme esportiu en una cerimònia celebrada al Camp Nou. El jurat, integrat per Mònica Terribas, Ramon Besa, Sergi Pàmies, Jordi Basté, Jaume Pujol-Galcerán, Ernest Folch, Borja de Riquer, Santiago Segurola i Josep Maria Solé-Sabaté, ha decidit atorgar-li el guardó per la seva "capacitat comunicativa i mirada irònica i crítica del futbol".



Lineker, que va jugar al Barça entre els anys 1986 i 1989, va entrar a formar part del món de la comunicació després de penjar les botes i la seva trajectòria ha brillat especialment a la cadena britànica BBC, on ha liderat programes com "Gary Lineker's Golden Boots" i "Match of the Day". Actualment, és ambaixador de la lliga espanyola.

El premi, que es lliura des del 2004 en memòria i homenatge al periodista i escriptor Manuel Vázquez Montalbán, distingeix les trajectòries periodístiques en dues categories: periodisme cultural i polític i periodisme esportiu. En aquest últim cas, els encarregats de reconèixer el guanyador són eli el Barça, amb una dotació dei una escultura commemorativa.Junt amb Lineker, la llista de guardonats incloïa Joaquim Maria Puyal, Juan Villoro, Ramon Besa, Eduardo Galeano, Sergi Pàmies, Emanuela Audisio, Michael Robinson i Jorge Pandemia, entre d'altres. Han estat el presidenti el degàqui han fet entrega del premi a l'exjugador blaugrana a l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor