Enquesta | Quin horari prefereixes: d'hivern o d'estiu?

Com cada any, a finals d'octubre toca canviar l'hora . Elshauran de retrocedir una hora, de manera que la nit d'aquest dissabte a diumenge es dormirà una hora més i, a partir de llavors, eles pondrà una hora abans. Elsseran més, per tant, fins al, quan es tornarà a avançar l'horari.Aquest canvi es fa per complir una directiva de laque busca l'estalvi d'energia, aprofitant les hores de sol. Els europeus van votar majoritàriament en contra de mantenir el canvi d'hora en una enquesta no vinculant, en la qual el 64% van demanar mantenir l'horari d'estiu de forma permanent. Però i tu,

