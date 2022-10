La Falange demana retirar els retrats de Joan Carles I per ser un «nomenament personal de Franco»

Sol·licitud com a mínim sorprenent la que ha registrat aquest dilluns laal Congrés dels Diputats i al Senat. L'organització nostàlgica del franquisme ha demanat que tots els retrats i bustos d'homenatge al rei emèrit,, així com al primer president espanyol després de la dictadura,, i al fundador del PP,, siguin retirats de les dependències d'ambdues cambres per la seva vinculació amb el règim franquista. Tot, arran de l'entrada en vigor de la", ha justificat la Falange en un comunicat. Com van ser les Corts espanyoles les que van aprovar el text legislatiu , consideren que aquesta he de ser la primera mesura que han de prendre. Sembla, aleshores, que el grup franquista accepta com a vàlida aquesta llei.La llei de memòria històrica referma el compromís de l'Estat en la recerca dels desapareguts durant lai el franquisme, i obre la porta a estudiar possibles vulneracions de drets humans entre els anys 1978 i 1983. També ha de permetre transformar elen un cementiri civil i exhumar José Antonio Primo de Rivera Gonzalo Queipo de Llano , aquest darrer de laImpulsada pel govern del, la llei va tirar definitivament endavant a la cambra alta amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions. Per, que s'hi va abstenir, "en el necessari i indispensable procés per garantir l'accés a la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes de la dictadura", tal com va argumentar el senador republicàvan presentar una bateria d'esmenes a la llei, totes elles rebutjades.

