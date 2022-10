Els Mossos doblen els efectius de la unitat anticorrupció amb 14 nous agents

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Elsdoblaran els efectius de ladel cos, amb un total de, que s'incorporaran als 13 que hi havia fins ara. Aquest dilluns, nou policies ja s'han unit al seu nou lloc de treball, mentre que els cinc restants ho faran el 22 de novembre. Se superen així les previsions del recentment destituït com a comissari en cap, que el mes d'agost va anunciar en una entrevista a NacióDigital que el reforç de la Unitat Operativa Adjunta seria de 12 agents.Les incorporacions que se sumen a aquesta unitat són perfils experimentats que provenen d’altres àrees del cos policial català, segons han explicat a l’ACN fonts d’. Treballaran des del complex central d’Egara, que depèn de la. El creixement d’aquesta unitat va ser un compromís que va assumir el conseller d’Interior,, en seu parlamentària.La notícia de l'ampliació de la unitat anticorrupció dels Mossos arriba després de setmanes d'informacions periodístiques sobre el cos, amb declaracions de l'exconseller d'Interioren què assegurava que hi havia comandaments que obstaculitzaven investigacions. Elena va retreure aquestes acusacions al seu predecessor i va tancar la porta a una investigació interna davant la manca de proves.

