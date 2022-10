«Crear enquesta»: la nova funcionalitat que prepara WhatsApp

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

està treballant per desplegar una nova funcionalitat: la de crear i compartir enquestes en xats individuals i de grup. L'aplicació de missatgeria inclourà l'opció d'"" junt amb les ja existents a l'hora de compartir material, com documents, imatges o arxius d'àudio. De fet, des de principis del mes d'octubre, ja s'està provant aquesta novetat en l'última beta d'iOS.Fa mesos que la companyia propietat deho està desenvolupant. S'inclourà un apartat per incloure una pregunta i es podran afegir fins a, el botó "", a la part inferior. A més, WhatsApp mantindrà actualitzades les enquestes, que estaran encriptades d'extrem a extrem, quan rebin cada vot.A hores d'ara, però, la funcionalitat només està disponible amb el programa beta de, amb la, segons ha informat el portal independent sobre actualitzacions de l'aplicació de missatgeria,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor