De camí a radioteràpia per una selva: la Vall d'Hebron decora l'espai per reduir la por dels infants

Nova iniciativa de l'per reduir la por i l'angoixa dels infants amb càncer que han de rebre radioteràpia: ha decorat la sala d'espera, una consulta i l'espai de l'accelerador com una. El centre és referent eni tracta el 80% dels infants de Catalunya que han de rebre aquest tractament. Els acceleradors, però, es troben a l'hospital general, no a l'infantil, pel qual les nenes i nens compartien espai amb els adults., posar-se al lloc del nen", ha destacat la doctora especialista en Oncologia Radioteràpica,. Amb una experiència i una mirada completament diferent de les dels adults, la Vall d'Hebron ha volgut adaptar els espais a les seves necessitats. Gràcies a aquest entorn més amable, els responsables del servei esperen poder reduir el nombre de sedacions.El, de 7 anys, amanyaga amb les manetes el seu os panda de peluix, acompanyat per la mare i el pare. Esperen per a la prova d'imatge que servirà per preparar el tractament de radioteràpia per curar el sarcoma d'Ewing que li van diagnosticar aquest agost. Ara, la sala que els infants compartien abans amb els adults, s'ha convertit en una selva amb animals i lianes per fer més confortable una espera que pot ser molt angoixant. L'hospital també ha acondiciat unaamb què les famílies guanyen intimitat., sense tanta gent, i amb una", observen la Marta i el Marc, els pares del Martín. L'espai els dona serenitat, en un lloc desconegut que acostuma a generar por i inseguretat. No saps què passarà i els colors, els dibuixos,", celebren.El que ha fet l'hospital, amb la col·laboració de la fundació, ha estatper on es mouen els pacients pediàtrics, ja que han de seguir les petjades d'un animal per arribar fins a la sala de l', un equip amb tecnologia avançada que permet guanyar molta precisió i seguretat en la radioteràpia. Allà també acullen els infants animals entranyables pintats a les parets per reduir la fredor que pot transmetre un espai hospitalari amb una màquina imponent com aquesta.El cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de Vall d'Hebron, el doctor, ha destacat que acudir a l'hospital serà "" per als infants que no pas abans, quan es trobaven en un entorn "més adult i no tan familiar". "Estem reduint l'ansietat dels nens, que se senten més confortables, i això", ha afirmat.Els pacients s'han d'estar molt quiets quan els fan lesi reben el tractament. Si els infants estan molt angoixats, de vegades s'ha de procedir a sedar-los. Els responsables del servei esperen que podranen aquests espais ara una mica més càlids.

