Desplegament dels Mossos per evitar que un clan vengi la mort d'un dels seus membres a Sant Roc

El van matar d'un cop de test al cap

Aquesta, almenys, és la hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra, que han desplegat al barri múltiples unitats d'ARRO per evitar disturbis. No obstant això, sembla que el cos no ha estat prou ràpid perquè aquest matí hi ha hagut un. Quan un grup d'investigadors s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, només hi ha trobat tres bales. Ni rastre de cap ferit.El clan en qüestió, arrelat a Sant Roc des de fa anys, es coneix amb el nom dei és molt nombrós. El mort, de 49 anys i molt conegut al barri, era mecànic. Segons ha pogut saber La Vanguardia, el seu assassinat es va produir diumenge arran d'unaamb un home que era al seu pis, al número 96 del carrer Córdoba.A la disputa entre els dos homes, s'hi va sumar un tercer, l'homicida -de 35 anys-, que també era present al lloc dels fets.i fruit de l'escalada de tensió en la baralla, va decidir tirar-li un test al cap al membre del clan. El cop li va facturar el crani i li va provocar la mort de manera pràcticament instantània.El cos de policia català va rebre l'avís de la discussió al voltant de les 22:00 de la nit, però quan van arribar a l'habitatge, l'home ja era mort. Poc després,. Els serveis d'emergència tampoc van trigar a arribar, però va ser en va. Ara, l'Àrea de Recerca Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'ha fet càrrec de la recerca per corroborar la motivació del crim.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor