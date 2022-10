Sectors de Junts pressionen per reunir d'urgència la direcció i abordar l'informe sobre Dalmases

L'expedient intern sobre la intimidació dea una periodista del FAQS, avançat aquest diumenge al vespre per NacióDigital , ha sacsejat la cúpula de Junts. Segons diverses fonts del partit consultades per aquest diari, sectors de la formació pressionen perquè la direcció es reuneixi aquesta mateixa setmana per abordar el document elaborat per, en el qual s'acredita que la periodista es va sentir "intimidada" per Dalmases, vicepresident i diputat de Junts i de l'estricta confiança de. L'executiva programada per aquest dilluns es va suspendre ahir al matí i es preveu que se citi a mitjans d'aquesta setmana, però la convocatòria -exigida directament al secretari general,, per membres de la cúpula- no està tancada.No només la publicació de l'informe ha encès els ànims, sinó que també ho ha fet laque Dalmases ha enviat a l'executiva -avançada per RAC1- en la qual carrega amb duresa contra Oranich per la manera d'elaborar el text i per la seva publicació. L'advocada, al capdavant de la comissió de garanties de Junts -renovada en el marc del congrés celebrat al juliol, poc després que es produís l'episodi al FAQS-, ha qualificat de "patètic" que es qüestionin els fets descrits en el text. Dalmases també ha carregat contra un dels vocals d'aquesta comissió per l'animadversió que li té, segons ha remarcat en la carta. Es tracta, segons diverses fonts consultades per, de, diputat, exmembre de la direcció i de la confiança de l'antic secretari general,

