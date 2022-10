Lewandowski enamora els aficionats del Barça amb aquest gest en acabar els partits

L'arribada deha estat tota una revolució per a l'equip i per a l'afició. Des del primer moment ha demostrat el seu olfacte golejador -amb l'excepció de les patacades europees- i un lligam amb els aficionats blaugranes, a qui ha demostrat el seu afecte des que va aterrar a les ordres de, però, Lewandowski ha aixecat encara més passions entre els socis i aficionats del Barça per un gest realitzat en acabar els enfrontaments al Camp Nou.Diverses imatges de les retransmissions dels partits contra el Vila-real i l'Athletic de Bilbao -aquest últim rival, derrotat per un contundent 4 a 0 a l'estadi blaugrana- han estat les delícies d'aquests aficionats,e que sona en acabar els partits. Amb contundents "Barça, Barça, Baaarça", el davanter estrella de l'equip, cantant tot sol, ha estat correspost amb una onada d'afecte dels aficionats a través de les xarxes. Es pot veure en el darrer resum de la Lliga, en els segons finals de la retransmissió. 20 minuts van ser suficients diumenge perquè el Barça assegurés tres punts més contra l'Athletic Club (4-0) i deixés clar que, malgrat la desfeta al Clàssic contra el Reial Madrid , no renuncia al títol de Lliga.van deixar ràpidament fora del partit uns bascos entrenats per Ernesto Valverde, que tornava a una casa de la qual no se'n guarda un bon rècord per haver rebut algunes de les humiliacions més grans a la Champions League dels últims temps.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor