Anton Krasovsky, broadcast director at Russia Today, lost self-control today and declared on live TV that Ukrainian children who oppose Russian aggression should be thrown into a rough river or burned in wooden houses alive. pic.twitter.com/RDgq6lJVZs — Dmitri (@wartranslated) October 23, 2022

La cadena Russia Today (RT), finançada pel Kremlin i un instrument clau per a la seva propaganda, ha apartat un presentador que la setmana passadao "cremar", que figura en la llista negra de sancionats per la Unió Europea (UE), va pronunciar aquestes paraules durant un programa en el qual el convidat, l'escriptor Serguei Lukianenko, exposava les seves vivències durant una visita a Ucraïna en la dècada dels vuitanta.La cadena RT, que han circulat àmpliament per les xarxes socials, però el ministre d'Exteriors ucraïnès,, els ha compartit a Twitter: "Els governs que encara no han prohibit RT han de veure aquest extracte". Kuleba ha advertit que "si permets a RT operar al teu país, t'alinees amb això. Unaque no té res a veure amb la llibertat d'expressió". Kuleba també ha anunciat que el presentador serà processat a Ucraïna per les seves declaracions.La directora d'RT,, ha lamentat els comentaris de Krasovski en un missatge publicat al seu canal de Telegram, des d'on també ha anunciat el cessament de qualsevol col·laboració amb el periodista. A més a més, la representant de la cadena ha compartit un missatge del mateix Krasovski en el qual admet queen directe iEl Comitè de Recerca de Rússia també ha obert un informe arran d'una queixa presentada a través d'Internet sobre aquest cas, segons ha informat The Moscow Times.

