ERC no entrarà en cap «subhasta» per reformar la sedició però insta a adaptar-la als estàndards europeus

La portaveu d', ha assegurat aquest dilluns que el seu partit no entrarà en cap "subhasta pública" sobre la reforma del delicte de. En aquests termes s'ha expressat després que el diari El País hagi publicat que el govern espanyol està disposat a reduir a la meitat les condemnes incloses en el codi penal per aquest delicte. La demanda que ha fet Vilalta, hermètica sobre la proposta concreta que defensen els republicans sobre com retocar la sedició, és que s'adapti als, com ja va posar de manifest elAl seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés,, considera "un avenç" que estigui sobre la taula la reforma d'aquest delicte, però ha avisat l'executiu espanyol que això "no soluciona" elentre l'Estat i Catalunya. Rufián ha opinat que "està molt bé començar a parlar i que sigui el mateix govern i partits polítics espanyols com elqui posi sobre la taula aquestes propostes". "Ja és un avenç molt més gran del que pensem", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, i ha recordat que "fins fa molt poc es parlava de". "És una bona iniciativa" que "fomenta lade l'Estat" i que "s'ha de negociar", ha apuntat.Rufián ha dit que les condicions d'ERC per aprovar els pressupostos generals de l'Estat són "millorar-los en l'àmbiti avançar en el conflicte", però ha evitat concretar si això ha de passar necessàriament per reformar la sedició. "Depèn d'un munt de coses, l'únic que podem prometre a la gent és que ens deixarem la pell" en la negociació, ha afirmat Rufián, que ha reiterat que al PSOE "se l'ha d'obligar".En la roda de premsa posterior a la reunió de la seva executiva, elha recordat que una reforma de la sedició requereix unai, sense citar, ha instat els republicans i la majoria de la investidura a fer-la "". "Sempre hem mostrat predisposició per actualitzar el codi penal i adaptar-lo a la normativa europea", ha afegit, portaveu de la formació sobre el rol dels socialistes catalans.La portaveu del govern espanyol,, ha afirmat que la proposta del seu executiu per a la rebaixa del delicte de sedició no té res a veure amb la negociació ambper a l'aprovació delsgenerals de l'Estat del 2023. En una entrevista a Antena 3, Rodríguez ha evitat comentar si la proposta acontenta o no ERC, però sí que ha assegurat que la reforma de la sedició "no està alni a ladels pressupostos". "Quan parlem de pressupostos podrem parlar de les partides de beques, inversions i fins i tot de les inversions a, però no d'aquesta altra qüestió, que és una carpeta diferent", ha dit. En tot cas ha reiterat que la posició del seu executiu és "clara" a favor de la reforma del delicte de sedició. "Si es donen lesi unaes podria dur a terme, però dubto que en aquests moments aquesta majoria pugui estar conformada".

