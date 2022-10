Paco Sierra vol quedar-se a Ciutadans tot i rebutjar ser alcaldable per Barcelona

El número dos de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona,, assegura que: "Nosaltres som de Ciutadans i estarem sempre a Ciutadans". Així ho ha comunicat aquest dilluns al migdia des de la plaça Sant Jaume de Barcelona, només dues hores després que la fins avui presidenta municipal de la formació, Luz Guilarte, hagi renunciat a l'acta . El regidor, a més, ha negat cap "trama" contra la formació ni contra l'expresidenta municipal, tal com ha anunciat Guilarte prèviament.Els fets, derivats de l'autoproclamació com a líder del grup per part de Sierra la setmana passada, han comportat que el partit estigui estudiant l'expulsió del regidor municipal. Sobre aquesta qüestió,, ell i la seva companya Noemí Martín, amb la direcció del partit taronja: "Volem seguir les directrius i ideari del partit, no volem actuar pel nostre compte".En aquest sentit,: "Hem de parlar amb la direcció del partit i entendre'ns, no volíem donar un cop d'estat". Ara bé, el futur de la formació taronja al consistori queda penjant d'un fil: dels sis representants obtinguts el maig del 2019 ja només en queden dos, Sierra i Martín, i elpot acabar entrant com a no adscrit pel seu vincle actual amb el PSC, partit del qual n'és assessor municipal. "A la seva mà està renunciar a l'acta i quedar-se com assessor o entrar com a no adscrit", ha explicat Sierra, en referència aPel que fa a les eleccions municipals del maig vinent,ha dit que volen que Ciutadans aconsegueixi representació municipal. Ell, però,: "Ni em presentaré a les primàries ni crec que sigui el candidat ideal per a Barcelona".

