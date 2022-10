Àngels Chacón fitxa per la consultora de comunicació LLYC

, exconsellera d'Empresa i Coneixement, ha fitxat per la consultora de comunicació madrilenya(abans). La també exdirigent del PDECat i Centrem s'incorpora com a nova directora d'estratègia corporativa a l'oficina de, segons ha informat la companyia."Des d'aquesta posició aportarà la seva experiència en elper donar resposta als reptes a què s'enfronten les nostres empreses i clients en l'actual", han apuntat des de LLYC. "Feliç d'iniciar aquesta nova etapa professional amb l'excel·lent equip de LLYC acompanyant a les empreses en el seu, integrador i innovador, sempre des d'una perspectiva global", ha celebrat Chacón.L'exconsellera treballarà "en estreta col·laboració" amb la sòcia i directora general de LLYC Barcelona,, per desenvolupar les prioritats a curt i llarg termini. "Àngels Chacón ens aporta una sòlida experiència en el sector privati en el sector públic, en l'àmbit de l'empresa. Estic convençuda que sumarà i aportarà valor a la firma en la seva ambició de seguir creixent de la mà del nostre", ha assenyalat Cura.Àngels Chacón (, 1968) és llicenciada en Dret per la(UB), postgrau en gestió del talent en les organitzacions i especialitzada en Comerç Internacional (CCI). Ha exercit de directora d'exportació d'una empresa del sector industrial paperer, principalment en els mercats de l'i Europa de l'Est, de gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) i de directora del Centre de Simulació per a ladels Pacients 4DHealth. També ha estat tinent d'alcalde de l'ajuntament d'Igualada, encarregada de les àrees de

