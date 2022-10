El govern espanyol ordena l'exhumació de les restes de Queipo de Llano

El secretari d'Estat de Memòria Democràtica,, ha enviat aquest dilluns una carta al màxim responsable de la germanor de La Macarena de Sevilla perquè, en compliment de la Llei de la Memòria Democràtica, dugui a terme tan aviat com sigui possible "l'exhumació i trasllat de les restes" del militar colpistai del generalDes de 1951 les restes de Queipo de Llano, responsable de la repressió a Andalusia, i les del general Francisco Bonhórquez es troben sota la cambra de la verge de laun recinte religiós.L'executiu recorda que la Llei de Memòria Democràtica està en vigor des del 19 d'octubre d'aquest any i estableix a l'article 38.8 que "les restes mortals de dirigents del cop militar de 1936 no podran ser ni romandre inhumatsque pugui afavorir la realització d'actes públics d'exaltació, enaltiment o commemoració de les violacions de drets humans comeses durant la Guerra o la dictadura".

