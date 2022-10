ERC reclama reactivar la via al Parlament perquè Dalmases assumeixi «responsabilitats»

Carta de Francesc de Dalmases.

La portaveu d', ha reclamat aquest dilluns que es reactivi l'informe obert al Parlament sobre la conducta de, diputat i vicepresident de Junts, basada en la intimidació a una periodista del FAQS. En aquest sentit, Vilalta ha demanat al president de la comissió de l'Estatut del Diputat -on la mesa de la cambra va derivar el cas-,-membre de la direcció de Junts i proper tant a Dalmases com a Laura Borràs-, que "mogui fitxa". Aquesta apel·lació arriba l'endemà que NacióDigital avancés l'informe intern de Junts sobre el cas , en el qual queda acreditat que la periodista, subdirectora de l'espai, es va sentir. Segons Vilalta, no es pot "bloquejar" aquesta via parlamentària ni Junts "pot mirar cap a una altra banda", perquè cal determinar si el dirigent ha d'assumir "responsabilitats"., encarregada d'elaborar l'informe sobre la intimidació de Dalmases a una periodista del FAQS el programa del 9 de juliol després d'una entrevista a Borràs, ha apuntat a pressions de la presidenta de Junts per condicionar el document intern encarregat per la direcció del partit per esclarir els fets. "No vam estar d'acord en una conversa concreta", ha assenyalat Oranich, que també ha revelat que Borràs li va dir que. La presidenta suspesa del Parlament ja va pressionar personalment la periodista per tal que disculpés Dalmases públicament després quei Eldiario.es publiquessin la intimidació del juliol. En el seu dia, ERC, el, eli lavan exigir que s'adoptessin mesures.En una carta a l'executiva de Junts redactada pel diputat i vicepresident del partit, a la qual ha tingut accés RAC1, Dalmases considera que l'informe és "absolutament irregular" i manté que hi ha "sospites de tendenciositat". També demanapel fet que hagi aparegut publicat a la premsa. "És un tema que s'ha d'abordar a l'executiva", ha apuntaten una entrevista al programa Aquí Catalunya, de Ser Catalunya. El dirigent de Junts, que ha evitat detallar si es produiranal diputat per la seva conducta, ha recordat que es tracta d'un tema "" com per no manifestar-se sobre l'informe sense una discussió prèvia al partit.Oranich no ha dubtat en entrar al xoc amb Dalmases. "Negar fets que son evidents i intentar treure importància al mal comportament tingut per un representant públic a un mitjà de comunicació... És patètic", ha assenyalat l'advocada, que ha indicat que ha parlat amb "molts" dels implicats en els fets, més de vint persones., ha puntualitzat. "Si una cosa no t'ha agradat, no pots anar a fer crits. És impresentable", ha remarcat, al mateix temps que insistia que hi havia gent de Junts que considerava "tou" el document remès a l'executiva del partit.Que la periodista es va sentir intimidada per Dalmases i que Dalmases va actuar de forma incorrecta són lesa les quals arriba la prestigiosa advocada, a partir d'una descripció dels fets coincident amb la de l'afectada, la de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la de diversos testimonis que va recollir aquest diari, l'expedient que ha instruït el partit sobre els fets. La direcció es va comprometre a aclarir els fets "amb celeritat" arran de la polèmica generada per la publicació d'informacions d'aquest diari que retrataven els comportaments del diputat en la seva relació amb els mitjans, especialment els públics.

