En un judici celebrat a l'Audiència Nacional, l'home al qual l'Estat Islàmic (DAESH) va encomanar atemptar contra el Camp Nou durant un clàssic,, ha acceptat que se'l condemni a tres anys de presó per auto capacitació i auto adoctrinament.Amrani ha arribat a aquest acord amb la Fiscalia després del qual ha respost amb un clarsi es confessava culpable i si es conformava amb la pena sol·licitada per a ell pel Ministeri Públic.En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia sol·licitava que fos condemnat anou anys per un delicte de participació activa en organització terrorista i, en cas de no poder provar-se tal extrem, demanava tres anys i sis mesos de presó per un delicte d'auto capacitació i auto adoctrinament. Ha estat aquest segon delicte el que ha aconseguit l'acord amb el fiscal, que ha afegit uns altres. El pacte es plasmarà en la sentència, segons ha avançat el tribunal.Segons el relat que ha fet la Fiscalia,primer, va començar publicant als seus perfils de xarxes socials continguts dels òrgans de difusió de propaganda del DAESH fins que va acabar integrant-se plenament en l'organització terrorista. El tribunal ha detallat que el seu progrés va ser ràpid i l'ha vinculat amb el confinament de la pandèmia de la Covid-19. Hauria estat en aquest període en el qualVa ser el març de 2020 quan Yassin Amrani va canviar la seva manera de comportar-se i es va convertir "en una". La Fiscalia sosté en el seu escrit que "va deixar el consum d'alcohol i altres substàncies i es va dedicar a l'oració. Aquestes circumstàncies de la seva vida privada van transcendir a l'activitat pública que es plasma, principalment, en el seu perfil de".El procés va ser advertit per un membre d'Estat Islàmic que, després de, li va demanar que es descarregués l'aplicació de missatgeria Telegram, comunament utilitzada per l'organització terrorista. A partir d'aquesta plataforma, i com a "redempció de la seva vida passada de consum d'alcohol i allunyat de la religió", el membre del Daesh li va oferir "un" si cometia un atemptat amb el qual purificaria la seva vida.L'atac consistia, segons el tribunal, a fer servir un. El dispositiu hauria de ser elevat sobre el Camp Nou quan es jugués el partit entre el Barça i el Reial Madrid. Una vegada dins de l'estadi, seria detonat. Abans de dur a terme l'acció, el captador va demanar a l'acusat que "rebaixés el to de les seves manifestacions públiques a Facebook" per no cridar l'atenció de la policia.