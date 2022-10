Matthew Perry (Chandler) confessa la gravetat del seu estat: «Em donaven un 2% de possibilitats de viure»

El retrobament dels sis actors principals dea la plataformava sacsejar el planeta de les sèries i de la ficció. Tornar a veure els protagonistes d'una de les històries televisives més importants de tots els temps va commocionar generacions d'espectadors... però també va encendre les alarmes amb un dels actors.a la sèrie, va aparèixer amb una evident deixadesa física que va encendre totes les alarmes. L'actor havia protagonitzat sonades notícies a la premsa groga en l'última dècada pel seu problema amb l'alcohol, les drogues... i ara ha revelat que va estar a punt de morir.En una entrevista a la revista, Perry ha confessat que les seves addiccions, el seu estil de vida i els problemes de salut que va arrossegar des de feia anys el van estar a punt de matar el 2018. Tal va ser la gravetat del seu estat que, després de ser hospitalitzat i connectat a una màquina que el mantenia respirant, els doctors li van comunicar a la família que només tenia un 2% de probabilitats de sortir amb vida del centre., ha explicat Perry, que ha admès que volia compartir els seus pitjors moments "quan estigués segur de no tornar a caure al seu costat més fosc".Després de l'impacte mediàtic immens que va suposar Friends, l'actor creia que podia controlar el consum d'opiacis, però les circumstàncies i la mateixa addicció el van superar completament."En aquella època hi va haver anys en què vaig estar sobri, de fet a la temporada 9 em vaig mantenir sobri tot el temps... I endevina en quina temporada em van nominar a millor actor? Llavors vaig pensar: Això hauria de dir-me alguna cosa", reconeix Perry."Però no podia parar perquè la malaltia i l'addicció són progressives. Empitjora a mesura que envelleixes", recorda l'intèrpret que també agraeix el suport que els seus companys de Friends li van prestar en els moments més durs."Tampoc em tornaré boig amb el gimnàs, no vull interpretar només superherois", ha explicat amb la ironia pròpia del seu personatge a la popular comèdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor