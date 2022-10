. Un jutjat de Madrid ha condemnat onze joves que van celebrar un comiat de solter a bord d'un AVE que feia el trajecte de la capital espanyola fins a Màlaga per fer estralls i negar-se a baixar. Segons la sentència que recull els fets, es van negar a baixar del vagó a la ciutat de Còrdova després de comportar-se "de manera molt descontrolada" a la cafeteria de l'AVE. El Jutjat de Primera Instància nº43 de Madrid ha estimat, el cost total de la companyia a l'hora d'abonar la indemnització per incomplir la puntualitat del trajecte. Va arribar 23 minuts tard a Màlaga.Els fets van passar el 6 de juliol de 2018, quan els onze joves implicats, que celebraven un comiat devan començar a provocar aldarulls a tot el tren. Crits, càntics, cops a les parets, ignorant el personal de Renfe i faltant-los al respecte.Un cop arribat el tren a la parada que s'efectua a Còrdova, on es va fer una aturada de 15 minuts, els demandats van aprofitar per provocar encara més problemes. Van celebrar la seva festa particular a la cafeteria del tren, on es trobaven "bevent, ballant, cantant i cridant a tot volum i de manera totalment descontrolada", assenyala la sentència.Després de la negativa d'aquestes persones a abandonar el tren, l'interventor va haver de trucar a la Policia Nacional i va ser una dotació d'aquest Cos que finalment va aconseguir que els onze implicats baixessin del tren.que el que va determinar la demora va ser "la necessitat de l'auxili de la Policia Nacional per aconseguir que els codemandats baixessin del tren". A l'acte de judici,dels bitllets tornats i el seu import, que va pujar a 7.676 euros.La decisió estableix una condemna solidària entre els onze participants en el comiat de solter per raons de seguretat jurídica i atesa la interdependència de les conductes.que s'ha produït d'aquest tipus de desplaçaments als trens AVE els darrers anys i dels inconvenients que el comportament d'alguns grups genera a la resta del passatge.

