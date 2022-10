El PSC insta ERC a fer «possible» al Congrés la majoria per reformar la sedició

Dalmases i una actitud "inadmissible"

Eles planteja reduir a la meitat la pena per un pas per homologar la legislació espanyola i l'europea , però que està estretament lligat a la negociació que la Moncloa manté oberta amb ERC en diferents carpetes. Les partides simultànies de socialistes i republicans es juguen a lai els. En la roda de premsa posterior a la reunió de la seva executiva, elha recordat que una reforma de la sedició requereix unai, sense citar, ha instat els republicans i la majoria de la investidura a fer-la "". "Sempre hem mostrat predisposició per actualitzar el codi penal i adaptar-lo a la normativa europea", ha afegit, portaveu de la formació sobre el rol dels socialistes catalans.La reforma que planteja l'executiu dereduiria la pena pel delicte de sedició, que ara és d'un màxim dementre que ala mitjana és de. El que no preveu la proposta del govern espanyol -avançat pel diari El País- és l'eliminació del delicte, com prefereix ERC i també Junts. Ara bé, el portaveu dels republicans al Congrés,, considera un "" que estigui sobre la taula una possible reforma, tot i que avisa que el pas "no soluciona" el conflicte entre l'Estat i Catalunya. "", ha recordat Rufián en una entrevista a RTVE. "Fins fa molt poc es parlava de presó", ha afegit.En la roda de premsa posterior a la reunió de la seva executiva, ERC ha recalcat que no entrarà en cap "subhasta" per reformar la sedició , però insta a adaptar-la als estàndards europeus. Els republicans asseguren que les solucions per deixar la repressió sense efectes poden anar més enllà dels retocs al codi penal.Al seu torn, els comuns entenen que ara sí que hi ha les "" polítiques perquè es pugui enllestir la reforma de la sedició abans que acabi la, a finals del 2023. Així s'ha expressat el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés,, per bé que en els acords de l'última taula de diàleg del juliol s'havien fixat aquests avenços per. "Tenim la nostra proposta, de Jaume Asens, però ara és prioritari que ens puguem posar d'acord per modificar aquest delicte", ha insistit Mena.Al marge de la carpeta de la sedició, els socialistes entenen queha de moure fitxa amb els pressupostos catalans. El primer secretari dels socialistes,, es reunirà aamb el president de la Generalitat, després que el líder del PSC hagi visitatper reunir-se amb tres comissaris europeus. "Demanarem que Aragonès ens expliqui elsque han treballat, perquè fins al moment no els coneixem", ha expressat Tortolero.El PSC també s'ha pronunciat sobre el cas després que NacióDigital publiqués l'informe intern de Junts en què es detalla que la conducta del diputat amb la periodista del FAQS va ser "" i es ratifica que la periodista del programa es va sentir "". L'autora de l'informe, Magda Oranich, ha denunciat pressions de la presidenta del partit,, per condicionar el contingut de l'expedient mentre Dalmases apuntava que el text estava elaborat amb "". Els socialistes ja havien demanat per carta a Borràs quan era presidenta del Parlament que -al costat d'ERC, CUP i En Comú Podem- que prengués "accions" contra el diputat . Ara, el PSC torna a "condemnar" l'actitud de Dalmases. "És inadmissible", ha afirmat Tortolero, que ha evitat demanar-ne la dimissió.

