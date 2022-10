Els comuns insten Dalmases a dimitir i carreguen contra el «modus operandi» de l'entorn de Borràs

Dalmases carrega contra l'informe

El portaveu dels comuns i diputat al Congrésha instat aquest dilluns al diputat de Junts i vicepresident del partita dimitir després de les últimes informacions publicades perque avancen les, que certifica que la periodista es va sentir "intimidada" per l'actitud de Dalmases. Segons Mena, les actituds de Dalmases "són", i és per això que considera que ell mateix hauria de prendre una decisió: "Hauria de ser el senyor Dalmases qui dimitís directament i no esperar al que decideixi el seu partit", ha apuntat en roda de premsa des de la seu de l'agrupació, on també ha recordat que un cop es va fer pública la intimidació, el seu partit ja va demanar al Parlament que esper avaluar si va incomplir amb el condi de conducta de la cambra catalana.Les declaracions dels comuns arriben després que l'informe intern de Junts hagi certificat que la subdirectora del FAQS, la periodista Mònica Hernàndez, es va "sentir intimidada" pel diputat i vicepresident de Junts després que al programa de TV3 s'hi entrevistés, el 9 de juliol, a la presidenta del Parlament -ara suspesa arran de l'obertura de judici oral per delictes vinculats a la corrupció,. Les conclusions d'aquest informe asseguren que l'actitud de Dalmases va seri que aquest va "perdre els nervis de manera exagerada".Els comuns també han considerat que l'actitud de Dalmases no és un cas aïllat, sinó que ho han atribuït a unde l'entorn de Borràs de "". Precisament aquest dilluns, després d'haver-se fet públic l'informe intern de Junts, han transcendit noves informacions que afecten l'encarregada d'elaborar l'informe, l'advocada Maga Oranich, que ha reconegut que va rebre pressions de Borràs per condicionar el document intern encarregat per la direcció del partit per esclarir els fets. "No vam estar d'acord en una conversa concreta", ha assenyalat Oranich, que també ha revelat que Borràs li va dir que "no en volia parlar mai més". Lapersonalment la periodista per tal que disculpés Dalmases públicament després quei Eldiario.es publiquessin la intimidació en el marc de l'entrevista al FAQS.En una carta a l'executiva de Junts redactada pel diputat i vicepresident del partit, a la qual ha tingut accés RAC1, Dalmases considera que l'informe és "absolutament irregular" i manté que hi ha "sospites de tendenciositat". També demana "depurar responsabilitats" pel fet que hagi aparegut publicat a la premsa. "És un tema que s'ha d'abordar a l'executiva", ha apuntat Jordi Turull en una entrevista al programa Aquí Catalunya, de Ser Catalunya. El dirigent de Junts, que ha evitat detallar si es produiran sancions al diputat per la seva conducta, ha recordat que es tracta d'un tema "prou seriós" com per no manifestar-se sobre l'informe sense una discussió prèvia al partit.

