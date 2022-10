Sunak guanya la cursa per liderar els conservadors i serà el nou primer ministre britànic

Com es preveia durant el cap de setmana, l'exministre del Tresorliderarà el Partit Conservador i es convertirà en eldel Regne Unit. Sunak ha quedat finalista en la cursa interna dels diputats tories després de la dimissió de Liz Truss , cremada després de propugnar un pla fiscal que va provocar l'ensulsiada de la lliura esterlina.Sunak ha anat sumant suports en les darreres hores, provinents de tots els sectors del partit.Vist com un tecnòcrata i un ortodox en matèria econòmica, de visió més moderada que la seva predecessora, Liz Truss, Sunak ha aconseguit el suport d'i més euroescèptica, com, l'exministra de l'Interior que va dimitir la setmana passada accelerant la caiguda de Truss.El moment definitiu de la batalla que s'ha jugat aquests dies dins del grup parlamentari conservador es va produir diumenge, quan l'exprimer ministre Boris Johnson va anunciar que renunciava a competir pel lideratge. Johnson va assegurar que havia recollit 102 suports, superant d'aquesta manera els 100 diputats requerits per anar a la votació prevista per aquesta tarda. Molts analistes han qüestionat que Johnson disposés d'aquests suports. El que està clar és que ha fet curt davant un Sunak que havia agafat molta empenta.Ara, Sunak, que en les properes hores anirà a Buckingham Palace per rebre l'encàrrec formal del reiper formar govern, desvetllarà les seves cartes. La primera serà aclarir si pensa continuar el mandat rebut pels conservadors a les eleccions del 2019, i que li permetrien continuar fins a gener del 2025, o si opta a convocar. Una opció que cada dia té més partidaris però que la majoria dels conservadors, arraconats a les enquestes, contemplen com un suïcidi polític.

