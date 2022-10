Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de preparar una «bomba bruta»

El ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, ha tingut unaaquest cap de setmana. L'alt representant del Kremlin ha conversat amb els seus homòlegs turc,; britànic,, i francès,. A tots ells els ha volgut alertar personalment del que ha considerat una gran amenaça: segons els russos, Ucraïna prepara una "bomba bruta".Una bomba nuclear bruta, com és descrita pels organismes internacionals, és un artefacte explosiu amb capacitat per dispersar material radioactiu. No obstant això, la sevadissenyada amb aquest propòsit específic, però que, de totes maneres, representa una greu amenaça pel seu caràcter contaminant.Els homes del president de la Federació Russa, Vladímir, ja havien expressat abans el seu temor davant la possibilitat que Ucraïna llencés un artefacte d'aquestes característiques. A l'octubre, va acusar Kíiv d'intentar convertir la planta nuclear deen una bomba a través de constants atacs contra les instal·lacions i els seus voltants, dels quals Kíiv i Moscou es culpen mútuament. Ara, Moscou ha expressat la seva preocupació per la "tendència constant a la intensificació descontrolada" que està exhibint el conflicte a Ucraïna i ha parlat de "provocacions" a les quals, implícitament, ha assegurat que respondrà.El ministre de Defensa del Regne Unit ha advertit el Kremlin que no utilitzi aquestes afirmacions "com a pretext per a una escalada encara més gran" del conflicte. El francès Lecornu ha expressat el seu rebuig a "qualsevol forma d'escalada", en particular si es tracta d'una escalada "nuclear" i ha destacat la disposició de França a "contribuir a la resolució pacífica de la guerra". Per la seva part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha opinat que, que intentaria "culpar preventivament la víctima de l'agressió pel seu propi crim".Per demostrar que no fabriquen cap arma d'aquestes característiques,. A més a més, ha instat a "reaccionar amb duresa" davant les "acusacions falses" de Moscou, i per protegir-se en un escenari de possible amenaça nuclear, també ha demanat entrar al Consell de Seguretat de l'ONU, que oferiria ajuda al territori després del suposat desastre.Això sí, Kíiv va cridar a principis d'aquest mateix mes d'octubre a, unes declaracions que el Kremlin va interpretar com una declaració favorable a fer servir armes de destrucció massiva.

