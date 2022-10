Per què Manresa surt a les pantalles gegants dels carrers de Nova York i Los Angeles?

per Pere Fontanals , Manresa, Catalunya |

Aparèixer en qualsevol producció deés sinònim d'èxit i difusió massiva assegurats. I si va acompanyat d', encara més. És el que li està passant aamb el llançament del videoclip de Monotonía , rodat íntegrament a la ciutat, un tema que, a més, coincideix amb el temps i en el missatge amb el trencament sentimental de l'estrella colombiana amb el futbolistaA la difusió i teories que s'han escampat a les xarxes per aquest fet, intentant dobles lectures -que semblen evidents- del tema, cal sumar-hi una campanya que la productora està fent als, on la gravació manresana es pot veure a les tradicionals pantalles gegants de. Shakira ha penjat un vídeo a les xarxes on es pot veure la difusió delmanresà a diverses plataformes nord-americanes.

