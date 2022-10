«No n'hi ha per a tothom»: escassegen les bombolles més populars del planeta

El vi més popular de tots,. Arran del confinament per la pandèmia de la Covid-19 del 2020, les vendes van caure notablement arreu del món, el que va provocar un descens de les collites. Un any després, el 2021, la temporada de vinya va patir unes condicions climàtiques nefastes, el que també va tenir efectes molt negatius, que van fer perillar que s'arribés als 10.000 quilograms mínims d'anyada."És un vi que s'associa a les celebracions, amb la pandèmia la població va descobrir què era la por i", ha explicat un importador i venedor de petits productors de vins i xampany Álvaro Moreno a El País. Aquest 2022, hi ha una alta demanda a tot el planeta i destaquen, especialment, els països asiàtics, disposats a pagar un preu molt més elevat.El creixement d'aquest producte es va tancar l'any passat amb 320 milions d'ampolles expedides,75 milions més que el 2020-. La demanda és tal que alguns clients fan la seva comanda amb temps per assegurar-se que els hi arribi. En la primera meitat de 2022, s'han exportat més de 130 milions d'ampolles, un 13,8% més que en el mateix període de l'any anterior. L'optimisme és encara més alt perquè, i els rendiments s'han elevat a 12.000 quilograms per hectàrea, quelcom que garanteix la producció per als pròxims anys., segons Moreno. Un augment en la demanda que l'expert també ha relacionat amb el desig de provar coses noves, com ara el xampany ecològic, que creix notablement gràcies als amants del vi, que el veuen més imperfecte respecte de les anyades tradicionals.d'aquest producte. Fa anys, era el sisè. Per davant seu, estan: els Estats Units, Regne Unit, el Japó, Alemanya, Bèlgica, Austràlia, Itàlia i Suïssa.Ara, el sector està en el que es denomina ruptura tècnica d'estoc: ho tenen tot venut, no poden crear nous clients ni tancar acords o obrir nous canals de venda., ha explicat l'especialista, que també ha afirmat que ell podria vendre el doble, però no pot comprar més.

