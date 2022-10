Els panellets augmenten de preu a les portes de la Castanyada

El preu de la llum, un altre culpable de l'augment de preus

a les portes de la Castanyada. Concretament, fins a unsegons declaracions del president del Gremi de Pastisseria de Barcelona a l'ACN,per l'elevat cost dels ingredients per elaborar els dolços. En l'últim any, denuncia, el cost de la mantega s'ha duplicat i el dels ous ha augmentat fins a un 100%. Bellart subratlla que el sector "està fent un gran esforç" per reduir els marges de benefici i no incrementar preus, però admet que en alguns casos és inevitable, com és el dels panellets.Encara que els preus tornaran a pujar, el sector té sobre la taulaabans de la pandèmia de coronavirus. Segons Bellart, a Catalunya es vendran unsdurant la campanya de Tots Sants, que s'allargarà uns dotze dies. Aquesta xifra és "similar" a la del 2021, quan el sector ja va recuperar els nivells de vendes prepandèmia. "Les esperances són bones", assegura el president del Gremi de Pastissers de la capital catalana.I per si no n'hi hagués prou -en el cost- e. "És el rei", constata Bellart. De fet, el Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que tres de cada quatre panellets que es venen són de pinyons. Això no obstant, el president del gremi diu que hi ha altres versions, com el de xocolata, el de castanya o el de massapà flamejat, la demanda dels quals ha augmentat. Segons Bellart, ni el tradicional panellet de pinyons ni cap altra de les seves versions ha disminuït en vendes.L'increment del preu de l'energia també ha impactat en la factura de la llum de la majoria de pastisseries. Antoni Bellart diu que en la majoria d'establiments del sector la factura ha passatAquest increment dels costos energètics ha portat a algunes pastisseries del sector a apujar el preu de venda dels panellets.No es tracta d’un augment generalitzat, ni tampoc intens. Segons indica, els establiments que s’han vist forçat a repercutir a preus la inflació,del tradicional producte de la Castanyada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor