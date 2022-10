El projecte de Hard Rock rep un informe desfavorable de la Generalitat

El projecte de, que s'hauria de dur a terme entre, comptaria amb un informe desfavorable del, cosa que impediria per ara la seva aprovació.Segons avança el diari Ara, l'última modificació delno compleix els requisits ambientals necessaris. El projecte no tirarà endavant sense l'aval dels informes sectorials, entre ells el del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.D'aquesta manera, assenyala el mitjà, xoca amb el propòsit de la, que preveia aprovar-lo els pròxims dies. Tot això portarà a endarrerir encara més la iniciativa i suposarà renegociar amb Acció Climàtica per incorporar les seves demandes.Aquest mateix departament entén que el pla urbanístici "informa desfavorablement fins que es modifiqui", segons assenyala l'informe, amb data del passat 13 de setembre. "Al text no es parla tampoc de reformes quirúrgiques, sinó que el document apunta a elements importants del projecte", assegura el mateix mitjà.A més a més, un dels elements denunciats per la plataformaa les seves al·legacions fa referència al fet que el pla urbanístic de 2016 no detallava les compensacions ambientals que es portarien a terme si finalment el projecte s'acaba materialitzant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor