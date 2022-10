El govern espanyol es plantejaria la possibilitat de reduir a la meitat la pena per sedició, segons la informació que ha publicat aquest mateix dilluns El País. La idea buscaria, ja que actualment la primera contempla una pena màxima de 15 anys per aquest delicte, mentre que a Europa la mitjana és de sis anys.Això sí, l'executiu liderat pel socialista Pedro Sánchez només estaria disposat a fer la reforma del Codi Penal per reduir a la meitat les penes en el cas en què ERC no exigís l'eliminació del delicte.Segons el mateix diari, tot i que hi ha voluntat política, les negociacions entre el govern espanyol i ERC encara no han començat i només s'han produïtsobre aquest assumpte.

