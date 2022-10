Boris Johnson no optarà a ser de nou primer ministre del Regne Unit

ha posat fi a les especulacions i rumors sobre el seu retorn a la política com a primer ministre deli líder del. L'expremier ha assegurat que ha recollit fins a 102 suports, però que els altres dos aspirants no tenen la voluntat de treballar amb ell, motiu pel qual renúncia assegurant que "no es pot governar si no es té un partit unit". Així doncs, el camí desembla força definit per a"Crec que tinc molt a oferir, però em temo que simplement no és el moment adequat", ha assegurat Johnson, que tanca així la possibilitat d'un retorn a la política que havia crescut després que el dirigent conservador interrompis les sevesalpocs dies després de la dimissió de la seva successora i ja també exprimera ministra. Com si la política britànica hagués entrat en un forat negre, Truss només ha pogut gaudir 45 dies de les mels del poder, que per a ella han resultat molt agres.El Partit Conservador, que fa només tres mesos era una olla de pressió contra Boris Johnson, ha explotat també contra Truss, en aquest cas per les seves, que han ensorrat elsa les enquestes. La incertesa política s'ha apoderat del Regne Unit. En aquests moments s'ha obert un període d'interregne, que serà breu. El Partit Conservador es disposa a elegir amb rapidesa un nou lideratge. Mentrestant, els interrogants s'acumulen sobre el futur que s'obre ara, que tindrà repercussions en l'escena

