El Barça en té prou amb 20 minuts per deixar clar que no renuncia a la Lliga

Nit plàcida al. 20 minuts han estat suficients perquè elasseguri tres punts més contra l'(4-0) i deixi clar que, malgrat la desfeta al Clàssic contra el Reial Madrid , no renuncia al títol de Lliga. Els gols d'han deixat ràpidament fora del partit uns bascos entrenats per, que tornava a una casa de la qual no se'n guarda un bon rècord per haver rebut algunes de les humiliacions més grans a la Champions League dels últims temps.Si bé el partit ha estat força senzill de resoldre, els deno han pogut tenir la festa completa per la lesió de. Sobre la mitja hora de partit, la jove promesa blaugrana -aquesta mateixa setmana ha rebut el premi a millor jove de la temporada passada- ha hagut d'abandonar el terreny de joc després d'una duríssima entrada que per l'àrbitre no ha estat considerada ni falta. La cirereta al marcador l'ha posadaen els últims minuts del partit, que també han estat protagonitzats per la lesió de Sergi Roberto.El Barça tanca així una setmana amb dues victòries seguides al Camp Nou que han recuperat les bones sensacions que van quedar esguerrades pe r la decepció a la Champions League i la derrota al. Ara, els de Xavi ja centren tots els seus esforços en el partit contra elaquest dimecres en què esperen un miracle per poder seguir vius a la màxima competició europea.No només s'ha de guanyar als alemanys, sinó que necessiten que l' que juga abans i podria deixar eliminats els blaugrana abans de començar el partit- perdi contra la ventafocs del grup, el. Si això no passa, el Barça serà matemàticament d'Europa League per segon any consecutiu, amb també unes conseqüències econòmiques preocupants

