per L.G., Barcelona, Catalunya |

Un incendi en una benzinera abandonada a ladede, al districte de, ha generat una espessa columna de fum negra i ha obligat a activar els Bombers de Barcelona aquest diumenge a la tarda. Segons han informat fonts municipals a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 18.32 hores que hi havia foc en un immoble situat al número 300 de la Rambla de Prim i ja hi treballen per apagar les. Es tracta d'unaen desús amb unadjunt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor