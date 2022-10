Narcís Serra revela que l'extrema dreta volia donar un cop d'estat el 1982

ha revelat que l'extrema dreta volia donar un cop d'estat el 1982. El que fou alcalde deha assegurat que va acceptar ser ministre deal govern dedesprés que se li fes conèixer que hi havia amenaça d'un segon cop d'estat el 27 d'octubre d'aquell any, coincidint amb lesespanyoles."A l'estiu del 1982 ja em va cridar Felipe González, però li vaig dir que no. Però a principis d'octubre, i després de conèixer l'amenaça d'un segon cop d'estat el 27-O, vaig haver d'acceptar", ha revelat Serra en un acte dela la capital catalana per celebrar el 40è aniversari d'aquells comicis en què ha participat també el primer secretari de la formació i cap de l'oposició,, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya,El mateix Serra ha detallat com va succeir tot plegat. El seu predecessor en el ministeri de Defensa, el polític d', el va alertar del pla perquè succeís aquest cop d'estat just en la jornada de reflexió de les eleccions que donarien la majoria absoluta al PSOE de González. Tots tres es van reunir el 10 d'octubre ai de la trobada en va sortir l'acord perquè Serra abandonés l'alcaldia de Barcelona i fos ministre."El més important va ser el suport total -de Felipe González- a les meves decisions a la cartera de Defensa. Només em va dir: 'No més cops d'Estat'. Altres ministres del gabinet eren més reticents", ha deixat anar l'exvicepresident espanyol, que ha reconegut que la seva etapa més dura a l'executiu estatal va ser quan va assumir laentre 1991 i 1995. "És un càrrec molt patidor, val més ser. Va ser una etapa amarga", ha conclòs Serra.

