Barcelona culmina el seu Camí de Sant Jaume

ha culminat el seuinaugurant l'última banderola pendent que marca el recorregut al seu pas per la ciutat. La indicació s'ha descobert en un acte al Parc del Laberint d'Horta, que ha comptat amb la presència del Regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat,; la regidora del Districte d’Horta-Guinardó,; l’alcaldessa de Castro Caldelas,; el sotsdelegat del govern espanyol,; el president de Fegalcat,; i representants d’entitats i associacions gallegues del territori.Amb la descoberta de la banderola deles finalitza la senyalització del Camí de Sant Jaume al seu pas per Barcelona. Amb un total de 44 senyals repartits en 5 districtes de la ciutat (), l’itinerari comença a Les Rambles i finalitza al Laberint d'Horta, on es fusiona amb el GR2 del camí de Montserrat per continuar la peregrinació fins aRiera ha celebrat la senyalització de 12 km de Camí de Sant Jaume que recorren la ciutat i ha posat en valor "la" que representa amb els gallecs i les seves entitats a Barcelona així com "la connexió física i espiritual" de Barcelona amb

