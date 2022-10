Saps que és la glotofòbia? L'odi a alguns accents que dificulta la cerca de feina

L'accent neutre és minoritari

Ladefineix la paraula accent com a "conjunt de les particularitats fonètiques, rítmiques i melòdiques que caracteritzen la parla d'un país, regió, ciutat". Aquestade la qual ens hauríem de sentir afortunats no és ben vista per tothom. Laconsisteix a penalitzar un accent, mostrar un rebuig cap a aquest o discriminar-lo amb un interès elitista. És el cas d'una convocatòria d'un càsting que buscava nens canaris d'entre 10 i 12 anys ambLa glotofòbia és la norma des de fa centenars d'anys. Durant més de tres segles, la RAE va definir sesear com "pronunciar la /c/ com a /s/ perArran d'aquesta fòbia, la periodista i escriptorava publicar fa uns dies l'article L'accent murcià és lleig: què és la glotofòbia i per què hem d'acabar-hi. Sabina recorda que l'anomenat "accent neutre" és molt minoritari i exposa que també existeix l': "hi ha vergonya de ser leista, laista, de sesear...".Explica que, nouvinguda a Madrid, es va presentar per al paper d'Angustias a La Casa de Bernarda Alba, però que va ser. "A tu et sembla que Angustias pot ser canària?", li va deixar anar el director de càsting.lingüista de la Universitat de La Laguna (Tenerife) que va dur a terme el treball fi de màster al voltant de la, exposa que el que més l'ha sorprès de la seva investigació és la història d'un hostaler de Tenerife que afirma que no contractaria un cambrer amb accent canari perquè "li semblava informal".Va qualificar l'accent canari com "de gent vaga i aplatanada". "És sobretot una qüestió d'educació", afirma., malgrat que la societat estigui avançant.és director de càsting i assegura que s'ha trobat força actors amb por de parlar amb el seu propi accent. San Narciso reivindica el seu ús:

