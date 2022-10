Un bar decideix cobrar un euro i mig als clients només per seure

Cada cop és més habitual que els restaurants demanin una. Ho fan per un motiu molt senzill: així s'asseguren que cobraran alguna cosa en el cas en què el client no pugui o decideixi no anar a la cita. També són nombrosos els establiments que avisen que, ja que així els propietaris i propietàries poden atendre més clients i fer més caixa. Alguns, fins i tot, han deciditque se serveix a les terrasses. La Cadena Ser s'ha fet ressò d'un altre cas. És de la Taverna La Solía de Liaño (Cantàbria), que des de fa ben poc cobraals clients que vulguin quedar-se al seu local, però sense prendre res.Un dels responsables de l'establiment,, ha explicat a la cadena que l'hostaleria "ha canviat" després de la pandèmia i que els negocis "necessiten" que la gent consumeixi., ha considerat Solana, que també ha detallat que en el seu sector ha afectat notablement la inflació.Aquest hostaler càntabre va notar que cada vegada era més habitual que alguns membres d'una taula nombrosa no consumissin. Normalment, el sector ho ha tolerat perquè ha pensat que, gràcies a les consumicions de la majoria, ho acaben amortitzant, però alguns, com l'Òscar se n'han fartat. "i que necessitem que sigui rendible. Si no, seria impossible", ha resumit.A més a més, la Solía és una cocteleria que, normalment, té cua per entrar. Quan arriben els clients, ha detallat el responsable, els porten aigua i els posen una tapa. Després, ve el cambrer a preguntar què volen prendre. I allà es troben que hi ha persones que no consumeixen, quelcom que Solana ha descrit com un "abús".Des que cobren una mica més d'un euro només per seure, fa poc més d'un mes, hi ha qui ha malinterpretat o ha volgut polemitzar amb la mesura. L'Òscar, tot i que se'n lamenta, ha dit estar convençut de la decisió que van prendre, que també té, com ara els menors. Sobre, l'hostaler treu ferro: "Ho hem mirat amb l'Associació d'Hostaleria de Cantàbria i és perfectament legal perquè, a banda que figura als cartells i als QR, i que els cambrers ho diuen, no deixa de ser una consumició més del bar. Està escrit, ho reflectim en el tiquet com a no consumició i".Entre els clients de la taverna, de fet, ha apuntat que. "Majoritàriament, entenen que, al final, serveix per ajudar-nos amb despeses com la neteja dels lavabos, la cura del mobiliari o el pagament d'impostos. Algun s'ha enfadat, però el percentatge és molt petit".

