El truc d'un professor de Harvard per adormir-se en qüestió de segons

. I tot i que hi ha persones a les quals no els costa gens agafar el son, hi ha altres que pateixen molt fins a aconseguir adormir-se. D'això se'n diu insomni i hi ha diverses maneres de fer-li front. El vell truc de contar ovelles, tan anomenat a casa nostra, potser funciona per algú. En el cas que no, si necessiteu un altre consell per ajudar-vos a dormir, potser aquest que ha donat el professor Andrew Weil de la Universitat de Harvard a la revista Men's Health us pot servir.A l'article, Weil ha assegurat que es tracta d'un mètode infal·lible sempre que es tinguin uns hàbits saludables i no es prenguin estimulants. La clau per adormir-se "immediatament", ha detallat, està en mantenir una. T'ho expliquem.El primer pas és que posis la punta de la, a tocar de les dents superiors. Això farà que quan respiris, la sensació s'estengui per tot el múscul i et sigui més fàcil concentrar-te. Una vegada fet això, exhala per la boca mantenint la llengua al paladar. Veuràs que sembla. A continuació, tanca la boca i inhala pel nas mentre comptes mentalment fins a quatre. Un cap hagis fet això, aguanta la respiració comptant fins a set.Ara, exhala per la boca icomptant mentalment fins a vuit. Inhala una altra vegada i repeteix la seqüència tres vegades més fins a completar un total de quatre respiracions. Segons l'expert de Harvard hauries d'haver-te quedat adormit abans.Tot i que la tècnica es pot fer en qualsevol posició, Weil ha recomanat fer-ho

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor