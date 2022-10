Mor el magnat Dietrich Mateschitz, fundador i propietari de Red Bull

per Lluís Girona, Barcelona, Catalunya |

L'empresari austríac, fundador i màxim responsable de l'imperi de la beguda energèticaha mort aquest diumenge als, tal ha confirmat la mateixa empresa. "En aquests moments, la tristesa oculta tots els altres sentiments, però aviat donarà pas a la gratitud cap al que va aconseguir fer possible per a tanta gent", lamenta el grup.Mateschitz va fundar Red Bull GmbH el 1984, juntament amb empresaris tailandesos, després de modificar una recepta d'unad'aquest país en forma d'un producte que va introduir al mercat el 1987. L'any passat, el grup va aconseguir unade 7.800 milions d'euros i va vendre 9.800 milions dea tot el món.Ara bé, l'imperi Red Bull no ha quedat només en les begudes energètiques. Mateschitz va ser el fundador i propietari de l'escuderia deRed Bull Racing i la seva companyia ha posat nom i una gran inversió econòmics als equips de futbol del, el Red Bullo elsRed Bulls. A més, també posava nom al circuit d'Àustria de Red Bull Ring.Mateschitz, a banda de totes aquestes marques i institucions, deixa enrere unaque s'estimava en uns 25.000 milions d'euros. En aquest sentit, ocupava el lloc número 51 de lade les persones més riques del món.

