Feijóo eleva el to contra Sánchez: «El pacte amb ERC està arribant massa lluny»

El president del PP,, ha acusat elde ser "l'únic garant que continuï governant l'independentisme a" i avisa que el "pacte de dependència" dels socialistes amb"està arribant massa lluny" perquè no vetlla pels interessos del país, sinó que té com a únic objectiu la continuïtat del govern de"Defrauda els votants del PSC, que estic convençut que van votar el partit perquè no governés l'", ha dit des deon aquest diumenge ha assistit al 13è Congrés del partit a la demarcació. Un objectiu, ha dit, que també es pot veure als pressupostos generals de l'Estat de 2023, que segons Feijóo pretenen "acontentar els socis parlamentaris" perquè Sánchez pugui seguir de president espanyol.Sobre el delicte de, Feijóo ha considerat "greu" que l'executiu estatal s'hagi ofert per reformar-lo: "Tots hem de ser iguals davant la, començant pels", ha defensat, a la vegada que ha reivindicat el PP com el partit que farà donar compliment a l'i a la. Precisament sobre el partit que presideix, ha demanat connectar amb els votants a Catalunya acceptant amb "humilitat" que fins ara no ho han sabut fer.En l'acte s'ha decidit quecontinuarà al capdavant del PP a la demarcació de Lleida, després que hagi estat elegit president, càrrec que va assumir el juny del 2021. La candidatura de l'actual portaveu del PP a laha estat l'única que s'ha presentat i ha rebut el suport de més del 99,99% dels afiliats. En concret, dels 110 vots emesos, 109 han estat favorables i només una persona hi ha votat en blanc, mentre que no hi ha hagut cap vot contrari.

