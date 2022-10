Turull carrega contra Campuzano perquè «només es dedica a fer retrets contra Junts»

El secretari general de Junts,, ha acusat el conseller de Drets Socials,, de "dedicar-se només a fer retrets" contra el seu partit. Així ha respost el líder de la formació a una entrevista concedida per Campuzano a NacióDigital en què l'exconvergent ha demanat al partit que presideix Laura Borràsi fer-ho pel país, que, segons ell, "demana estabilitat, certeses, governar i fer política útil".Sobre aquestes declaracions, Turull -que era en un acte públic a Valls- ha considerat que el titular de Drets Socials, que és fer polítiques sectorials. "És bastant trist i lamentable", ha opinat. A més a més, Campuzano, en la conversa amb aquest mitjà, va creure que la "fortalesa interior" de la política i la societat catalana era cabdal per arribar a pactar un referèndum d'autodeterminació amb l'Estat. En aquesta línia, el conseller va disparar contra l'actitud Junts, que va descriure de "malaltia infantil" i de tenir una "retòrica buida". Sobre això, el secretari general de la formació ha estat contundent:. Per a Turull, un conseller ha de ser "exemplar" i ha dit que cal "anar amb compte" amb declaracions d'aquest caràcter.A banda d'això, el líder de la formació ha insistit que el Govern del president Pere Aragonès és "el del deixem-ho estar" i ha dit que com que "no tenen projecte" ara. Amb tot, Turull ha resolt que l'executiu català té "una dinàmica de només sentir-se segurs quan fan retrets a l'adversari i no defensen el projecte propi senzillament perquè no el tenen".

