Els humans baten la IA de DeepMind amb una forma més eficient de multiplicar números

Cooperació entre humans i intel·ligència artificial, una realitat

Tot just una setmana després de conèixer-se que unacreada per la firmahavia descobert una manera d'–un dels reptes més importants en informàtica des de fa 50 anys–, un parell d'investigadors han presentat una, de l'a Linz (Àustria), ja disposaven d'un mètode per al càlcul de matrius (dues quadrícules de números que es multipliquen juntes) que, partint d'un algoritme conegut, modificava successivament fins a arribar a una versió de la qual es pot eliminar una multiplicació.Així que, quan va aparèixer el document de DeepMind que explicava(que és com es diu la intel·ligència artificial), "vam alimentar el nostre programa amb el seu esquema peri ràpidament ens va tornar”, explica Kauers.Manuel Kauers assegura queni tan sols per als ordinadors, com demostra el fet que fins ara se seguís utilitzant el. "No depèn de tenir una bona idea o una millor comprensió del sistema; és més com resoldre un gran trencaclosques amb peces molt complicades, i per això és genial tenir un nou mètode disponible que sigui capaç de resoldre aquestes endevinalles", apunta Kauers.En aquest sentit, creu queuna realitat que ja s'està produint a la investigació matemàtica, pot resultar molt útil. "Molts matemàtics ja utilitzen de forma rutinària l'i per provar teoremes sobre elles i, en aquest context, de vegades passa que una conjectura no pot ser demostrada amb llapis i paper ni directament amb un ordinador, però l", exemplifica.els investigadors científics de DeepMind al capdavant del projecte d'AlphaTensor, han expressat la seva satisfacció per la celeritat amb què altres investigadors han aconseguit avançar a partir del seu treball. "i enfocaments; és fantàstic veure altres explorant idees en aquest espai, així com construir sobre el nostre èxit tan ràpidament", comenta Rodríguez.AlphaTensor va trobar la drecera per a la multiplicació de matriusi aprofitant les tècniques d'aprenentatge automàtic per reforç que AlphaZero (una altra IA de la mateixa empresa) va fer servir peren jocs com els escacs o el go.i aquestes "estratègies" es poden traduir en un algorisme per multiplicar matrius que nosaltres (els humans) podem fer servir", van explicar els investigadors de DeepMind quan es va presentar el seu treball.Les multiplicacions de matrius són una tasca informàtica fonamental que es fa servir en pràcticament tot el programari de dispositius quotidians i de manera particular en gràfics, criptografia de les comunicacions i simulacions científiques.Per això, la proesa d'AlphaTensor i ara l'èxit de Kauers i Moosbauer, que creuen que aquesta optimització del càlcul de matrius podria millorar el rendiment de moltes aplicacions i traduir-se en

