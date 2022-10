L'empresa de cervesa argentina que es fa viral amb un anunci sobre el Mundial

La publicitat que es fa viral

Laés coneguda per donar un cec suport aldel seu país, de la mateixa manera que la major part dels argentins. Cada 4 anys, quan retorna el, la nació s'omple d'il·lusió i els estimats d'aquest esport ja esperen la publicitat de Quilmes, que dedica sempre un anunci especial amb referències al país i al futbol.A les portes deld'enguany -es durà a terme- Quilmes ha estrenat l'anunci Coincidencias fent referència a un seguit de fites històriques que van succeïr eli que s'espera que es repeteixin aquest 2022: finals a la mateixa hora, Canadà classificat a tots dos mundials, pluja a Buenos Aires el darrer Nadal, entre d'altres.Els factors que es combinen per generar la il·lusió pel triomf són molts. Un dels més importants és la probabilitat que aquest sigui el, dit per ell mateix. Després de la victòria a la, el millor jugador del món té punts per portar la Selecció al capdamunt del futbol global.El vídeo no ha trigat a fer-se: en només dos dies ja compta ambs al tweet oficial anunciant la peça audiovisual publicitària.L'anunci compta amb l'actuació dei la participació especial de l'arquerque va néixer al 1986 i enguany participarà al Mundial.També compta amb música ben local, tema deamb reversió de Louta i Bándalos Xinesos, que van treure col·laboració el 1986. "Ara us toca a vosaltres", exclamen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor