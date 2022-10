ERC demana la compareixença d'experts per avaluar la llei de lloguers recorreguda al TC

ERC ha registrat al Parlamentperquè s'expliquin les conclusions de l'informe de la Comissió de seguiment i avaluació, un espai que deriva de la llei de limitació de(11/2020) recorreguda i suspesa pel(TC).En un comunicat d'ERC emès aquest diumenge, el partit ha dit que la comissió de Justícia votarà el dijous les peticions de compareixença del Sindicat de Llogateres, la direcció general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, i dels autors de dos estudis universitaris de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat de Barcelona (UB).ERC vol que les compareixences serveixin per, "pionera a posar límits al lloguer, mentre va ser vigent". Els republicans també han assenyalat que el text, aprovat en l'anterior legislatura, "va oferir una favor del dret a l'habitatge a Catalunya, bloquejat ara com ara per voluntat política i per l'immobilisme estatal enfront de l'emergència residencial".A més a més, la formació ha considerat que la suspensió de la llei "ha deixat al descobert de nou la regulació de preus de lloguer, que tornenen un context d'inflació", i ha exigit a l'Estat que desbloquegi el veto a una llei, al parer seu, necessària.

