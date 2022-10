«Spiderman» de Santa Coloma: el superheroi local que porta alegria als veïns

No té poders per aixecar un autobús amb un sol braç -com els fidels fans de la sagasabran- però sí per portar alegria als veïns i veïnes: elés el Spiderman deque causa enrenou a les places i carrers quan es deixa veure pels barris del municipi.Fa setmanes que elscorren per les xarxes, especialment perNingú sap la seval'home aranya saluda, abraça la gent i es deixa fer fotografies amb posat aràcnid, i manté així el misteri. "Spiderman és l'heroi amb què tothom s'identifica –expressa el propi de Santa Coloma-. Va patir bullying, va perdre els seus pares, després va perdre el seu oncle… Li passen 40.000 desgràcies"., i per això l'ha escollit: "Jo també vaig tenir episodis de bullying –explica-, el meu pare també va morir, per desgràcia. Així que portem una vida força similar".Tot i les característiques semblants, el que es fa dir "Santako Spidey" a Instagram, amb nom d'usuari @spiderman_santako, no ha patit cap picada d'aranya últimament i té les seves pròpies pors quan es treu la disfressa:Té 19 anys, és auxiliar tècnic de veterinària i a les xarxes socials es dirigeix al seu públic com un. Estudia teràpia assistida amb animals, i a casa seva té gos, dos gats i cinc vestits de l'home aranya que tant el representa.. Un dia després ja estava sortint al carrer amb ell. "Vaig veure l'oportunitat i no la vaig desaprofitar", recorda. D'això fa gairebé dos anys, quan se'l veia un cop cada tres o quatre mesos. Des del setembre, es passeja per Santa Coloma dues vegades per setmana, amb la consegüent reguera de vídeos a les xarxes.Sempre avisa a Instagram via stories. "La gent fins i tot m'escriu per privat preguntant-me", explica, encara sorprès.Quan la gent li pregunta el seu vertader nom, ell només respon, amb to misteriós: "Spiderman" o ". "Jo em sento com la tia May", riu al costatSense cognoms, per no donar pistes. "És molt curiós. Fa poc vam estar a l'aniversari d'una amiga i en va sortir el tema", explica. "Sabeu que hi ha un Spiderman aquí a Santako?", els van dir a ella i al seu fill. "Mira, mira, m'ho han passat per Whatsapp". Tots dos es van posar a riure, és clar. "Veus que estan parlant del teu fill i… Tot i que hi ha comentaris despectius, la majoria són bons".és on Spidey sol acabar la seva ronda des de Fons. És veure'l aparèixer i tots els nens a la rodona corren a abraçar-lo. "La noieta està boja amb l'Spiderman", diu una mare darrere l'altra amb motxilles de l'home aranya. "Es pot fer una foto?", li pregunten cada 30 segons."Em solen preguntar si em fa vergonya, però gens ni mica.L'agafo, la guardo en una caixa i la deixo allà apartada", afirma Spidey. Sol comprar els vestits de Spiderman a. El Peter Parker de Santako ja repeteix el mantra de Spiderman. "En el meu cas, la meva responsabilitat és alegrar la gent –insisteix- i en part salvar-los el dia". El seu superpoder? Sens dubte,. "Suposo que també la tenacitat –afegeix–. Sóc algú amb una voluntat molt forta". Ha arribat a passar 12 hores sota la pell de Spiderman a 42 graus, diu traient pit., aconsella per Instagram. Quins persegueix ell? "Tenir el que jo mai vaig tenir –diu–. Quan era petit vaig tenir força mancances a nivell social. Tenir segons quin suport, fins i tot motivació. De vegades m'aixecava i deia: 'Cony, és que no em ve de gust fer res'. Em segueix passant fins i tot avui". Pel bullying? "Sí –respon-, sobretot pel bullying. Quan s'estén tants anys, se't treuen les ganes de tot". Fins que es va ficar a la pell de Spiderman. "”.

