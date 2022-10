Més de 200 detinguts en cinc mesos a Barcelona per robatoris de rellotges

Els Mossos han detingutperde luxea Barcelona. Durant aquest període, els robatoris d'aquestes característiques han representat unde robatoris violents al carrer. És per això que, el 23 de maig, la Regió Policial Metropolitana va posar en marxa un grup especialitzat en aquesta qüestió, el, que està format per investigadors de diferents comissaries de la ciutat i coordinat per la DIC de Barcelona.A més a més, per primera vegada en aquest àmbit, als quals se'ls ha prohibit apropar-se a un hotel del Port Olímpic i al Casino de Barcelona. Els detinguts aprofitaven la presència de turistes per actuar. La sevaconsistia en el fet que un dels autors arribava amb un vehicle a la zona i, juntament amb altres, feien tasques de vigilància i detecció d'una possible víctima. Un cop localitzada, s'afegia un membre més, que li feia una pregunta o li demanava una cigarreta mentre l'altre l'assaltava violentament. Després, fugien amb el vehicle.format per set persones, cinc arrestades i dues identificades, amb ordres de recerca i detenció. En una primera fase, es va detenir tres homes, de 35, 38 i 42 anys, com a presumptes autors de quatre robatoris amb violència, dos delictes de lesions lleus i un de pertinença a grup criminal, i la intervenció de diners, rellotges i mig quilo d'haixix que es van localitzar en dues entrades i escorcolls en dos immobles. La segona fase, aquesta mateixa setmana, ha acabat amb la detenció ade dues persones més i la identificació de dos més, que tenen una ordre de recerca i detenció.El Grup Titani col·labora amb divisions delsd'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), sobretot aquelles que estan desplegades a les principals zones on es detecten robatoris de rellotges d'alta gamma.i detingut 78 persones, i ha assumit la instrucció de 34 detencions in fraganti per dotacions policials al carrer.

