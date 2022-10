Rufián reivindica els orígens obrers en l’estrena com a alcaldable a Santa Coloma de Gramenet

Junqueras i Tardà

Una carpa solitària del PP regenta la petita plaça de l'Olimp de Santa Coloma de Gramenet aquest diumenge al matí. A uns pocs metres, al, el grup colomencinterpreta cançons catalanes amb tocs flamencs i rumba. Hi ha mig miler de persones, que hi són per escoltar el líder d'ERC al Congrés,, que aquest cap de setmana per l'alcaldia de la ciutat on va néixer, després de ser avalat per la secció local dels republicans al municipi. Rufián s'ha compromés a treballar per defensar millores en aquells problemes que comparteix "" més enllà de la bandera o ideologia: "Precarietat, exclusió social, atur, lluita pel feminisme i pel medi ambient", uns problemes d'una classe treballadora de la qual se n'ha reivindicat fill.L'empresa no és gens senzilla. El PSC governa a Santa Coloma amb una majoria absoluta de, mentre que ERC és l'últim grup de l'oposició amb. Arravatar-li l'alcaldia a la socialista Núria Parlón és gairebé impossible, però la intenció d'ERC amb la figura de Rufián vol traspassar Santa Coloma i que sigui el referent dels republicans a totes les ciutats metropolitanes, on volen trencar l'hegemonia socialista. Així ho ha verbalitzat durant l'acte la diputada colomenca, que ha expressat que Rufián "no és només el candidat colomenc, sinó" que té per objectiu fer un canvi al cinturó roig "perquè els de sempre no continuïn fent el de sempre", en referència al PSC.Rufián ha explicat al seu públic quedel carrer Terrassa de Santa Coloma. Que ve de caminar entre. Que ve de passar fred al pis de la seva àvia, o de viure la inauguració del metro de Fondo com si fos: "Jo vinc de veure a la meva mare cosir durant 10 hores a un taller clandestí del barri del Fondo de Santa Coloma per les riques de Barcelona, i de veure-la arribar tard perquè es treia el graduat escolar a l'escola d'adults perquè es va quedar embarassada als 17 anys", ha expressat.Per totes aquestes arrels, ha subratllat que la seva voluntat passa perquè ERC representi tots aquells que no reneguen d'aquests origens i que se'n senten orgullosos, parlin la llengua que parlin: "Hi ha molta gent que no parla, pensa o estima en català, però que", ha expressat. "Soc independentista i republicà. Però ser independentista no ens fa millors catalans. Tan català és l'independentista, com l'autonomista, com el federalista, l'autodeterminista o el migpensionista", ha afegit, per acte seguit reivindicar consensos com laAixí mateix, ha enviat un missatge als votants dels altres partits. Als del PSC, els ha assegurat que ERC és "tan socialista i catalanista com ningú"; als de Junts, que els republicans són "tan independentistes" com ningú; i als dels comuns, que ERC "són tan valents com ningú". També ha volgut marcar distància amb dos d'aquests partits, el PSC i Junts, després de la polèmica a Premià de Dalt per la contractació per part del consistori de l'empresa Desokupa: "Som un partit d'ordre. D'ordre republicà, i no ens cal contractar nazis. Només ens cal tenir una policia del segle XXI".No han pogut faltar en l'escaleta de l'acte dues de les persones més importants per Rufián en l'àmbit polític, però als que també declara "amics". El president del partit,, ha estat l'encarregat de tancar l'acte i ha assegurat sentir-sedesprés del discurs de Rufián. Segons el president del partit, va ser Rufián qui va demanar a la cúpula ser candidat del municipi on va néixer, i fer-ho alhora representant el partit a Madrid, una tasca que Junqueras està ben segur que podrà combinar. El president del partit ha assegurat que els republicans afronten aquesta campanya per deixar-se el cor en la defensa de "la"."Els nostres no són solament els que ens voten. Són les classes populars, la bona gent que treballa". Amb aquestes paraules ha definit com espera que s'adreci la campanya d'ERC als municipis metropolitans qui va ser predecessor de Rufián a Madrid, l'històric dirigent, que ha defensat que en el republicanisme no hi ha d'haver lloc pel nacionalisme excloent: "Ningú no és més que ningú", ha sostingut, per després apostar per eixamplar la base: "ERC s'ha de convertir en el pal de paller de la construcció de la república, que és la manera que tenim nosaltres d'anomenar la independència". De Rufián, ha destacat que representa la "", una persona que no renega dels seus orígens i que espera que siguique proclami "definitivament la república catalana".Abans dels històrics que han abrigat Rufián en l'acte, han pres la paraula els, Sam Núñez, Gemma Español i Salvador Clavera. Ells tres van aconseguir entrar a l'Ajuntament de Santa Coloma per primera vegada des de la democràcia en les últimes eleccions, i és que els republicans,en aquest municipi. En la seva intervenció han destacat com va ser la seva entrada: "Pensaven que només parlaríem d'independència i barretines, i s'han trobat amb una oposició que ha fet propostes en molts àmbits", ha destacat Núñez, que és el portaveu del grup a l'Ajuntament.Entre el públic, hi han assistit una trentena d'alcaldables d'ERC del cinturó roig i d'altres ciutats metropolitanes com l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, o el portaveu d'ERC a Badalona, Alex Montornés. També han arropat Rufián els consellers ERC, diputats del Parlament com Lluís Salvadó, Najat Driouech i Pau Morales, i companys al Congrés i al Senat com Marta Rosique, Joan Capdevila i Mirella Cortés.

