Fotografien dues taques blaves lluminoses flotant sobre la Terra

El, un membre no identificat de la tripulació de l'va registrar dos estranys fenòmens lumínics, quan lapassava sobre el Mar de la Xina Meridional. La foto va ser publicada fa alguns dies per l'Tot i que un podria especular que es tractaria de dues visites d'habitants d'altres planetes, l'explicació de la NASA d'ambdós fenomens no té en compte la realitat paranormal (així i tot, lhan desencadenat tot tipus d'especulacions).Segons un article publicat a, els científics de la NASA i la IS conclouen que cadascun dels dos fenomens té una explicació diferent i científica: en el cas de laque es pot apreciar a la part inferior de la imatge, es tractaria d'unque cau en algun lloc del golf de Tailàndia. Tot i que els raigs solen ser difícils d'observar des de la ISS, ja que estan tapats habitualment per núvols, en aquesta ocasió una sèrie d'esdeveniments ho van fer possible.Segons van explicar els especialistes, el fenomen va passar just en el moment en què una gran bretxa circular es va obrir a la part superior dels núvols, cosa que va provocar que els raigs il·luminessin el contorn de l'estructura. D'aquesta manera, es va crear elque es pot apreciar a la fotografia.Pel que fa a la, aquella que es mostra a la part superior de la imatge, es tractaria del resultat de la, el satèl·lit natural més proper a la Terra. Pel que sembla, l'orientació de la Lluna en relació amb la ISS va provocar un fenomen natural poc conegut, el resultat visual del qual és sorprenent.Els científics van explicar queacompanyada d'un estrany halo difús. Segons van indicar els investigadors de l'Observatori de la Terra de la NASA, aquest efecte és produït per un fragment de la llum lunar, que es dispersa en partícules diminutes a l'atmosfera de la Terra.Els diferents colors de la llum visible presenten, variacions que en condicionen la interacció amb les partícules atmosfèriques. Com que la llum blava presenta la longitud d'ona més curta, té més possibilitats de dispersar-se: això explica per què la Lluna s'aprecia blavosa a la imatge. Es tracta del: com que les longituds d'ona dels tons blaus de la llum solar es dispersen més, es tornen immediatament més visibles per a l'ull humà.Altres detalls de la imatge inclouen unaprovinents de Tailàndia, fonts lumíniques similars que arriben des del Vietnam i l'illa de Hainan, la regió més al sud de la Xina. Mentrestant, un halo taronja paral·lel a la curvatura de la Terra és la vora de l'atmosfera terrestre, també conegut comper les característiques que presenta en ser observat des de l'espai.Més enllà de les explicacions científiques sobre els fenòmens que van provocar les taques blaves, continua resultant intrigant que hagin passat just alhora. Tanmateix, no és la primera vegada que la “màgia” del cosmos ens sorprèn amb les seves increïbles i suggeridores manifestacions, tan allunyades de la nostra realitat quotidiana a la superfície de la Terra.

