La desagradable proposta de Sabina i Pérez-Reverte per resoldre el conflicte català

Com solucionar el problema català, segons Sabina i San Jacobino



—Como yo soy Jacobino, yo es un tema que habría resuelto en el siglo XVIII: ¡chas🪓, chas🪓, chas🪓!

—Me adhiero a la propuesta de mi compañero.pic.twitter.com/vtSBtrRDIJ — Manel Riu Fillat ||*|| 🏴‍☠️ (@Mireiagalindo) October 22, 2022

Algú li hauria de dir que ja ho van intentar una mica fort al segle XVIII... — Gerard Grunge (@Grunge71) October 22, 2022

Potser us heu adonat que aquests darrers dies es parla força del cantautor Joaquíni l'escriptor. Això és perquè els dos han aparegut en una entrevista en la qual han repassat diversos temes, un d'ells el del. I la seva resposta ha indignat i molt a alguns usuaris de les xarxes socials. El vídeo acumula, com acostuma a passar en aquestes polèmiques, milers de visualitzacions I les respostes són moltes i de ben variades.Una de les preguntes que se'ls hi formula a Sabina i a Reverte ésd'una part del poble de Catalunya, quelcom al que respon ràpidament l'escriptor i periodista. "Com que jo soc jacobí, és un tema que hauria resolt el segle XVIII", diu Reverte, tot fent el soroll i el. Tot seguit, riu i mira el seu company, que li contesta, potser sabent on vol anar a parar: "Ja...".Reverte continua, mirant a l'artista: "Ara ja no té solució, ara ja és una altra cosa, no?". Sabina afegeix finalment: "". El periodista, que no cessa en el seu intent d'explicar-se, rebla: "El problema està en el fet que ara hi ha coses que ja no es poden solucionar amb mètodes... És a dir, hi va haver moments que... És a dir, tu podies passar pel ganivet a poblacions senceres el segle XI, ho entens? Però no ho pots fer en el segle XXI per aquesta mena de coses". I tot i que s'embolica una mica, sentencia: "Bromes a banda:".Els internautes de Twitter, que és on s'ha difós el vídeo, han esclatat de ràbia:, "ara doncs ens passaran per la pedra de manera més subtil", o "això no és ser supremacista, ni racista ni catalanòfob", i, han sentenciat, ells i elles també. Pocs comentaris, això, sí, de partidaris al discurs de Sabina i Reverte, que han quedat en un segon pla.

