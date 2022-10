Avatars personalitzats i en 3D: així serà la nova actualització de WhatsApp per a Android

està desplegant una nova funció que permet els usuaris de dispositiuscrear, una opció que ja està disponible en l'última versió beta de l'aplicació. Des que Meta va anunciar el seu interès pel desenvolupament del, la companyia ha anat introduint la possibilitat d'utilitzar avatars en tres dimensions (3D) en algunes de les seves aplicacions, com ara Facebook, Messenger o Instagram.A finals del mes de juny, el portal especialitzat WABetaInfo ja va advertir que la companyia detreballava per desenvolupar aquesta característica per a l'aplicació de missatgeria a través d'un conjunt alternatiu que es coneix com a, és a dir, avatars personalitzats amb cares humanes.Fa uns dies, aquest mateix portal va informar que aquests recursos es podrien fer servir en format d'i que la plataforma seria capaç de crear automàticament un repertori d'avatars personalitzats per compartir-los a través de xats individuals o grupals. Ara, ha indicat que l'empresa intenta implementar aquesta eina, a la qual, en la pròxima actualització de WhatsApp per a Android, que es descarrega a través de la Play Store.A través d'una captura de pantalla, WABetaInfo ha compartit el menú de configuració d'avatars a la plataforma de missatgeria, que no només es podran fer servir com a adhesius, sinó també com a. S'espera que aquesta opció, disponible a l'apartat de Configuració del compte, estigui disponible pròximament a tota la base d'usuaris d'aquest servei de Meta. De moment, això sí,

