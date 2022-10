El Kilimanjaro, en flames: centenars de bombers treballen per controlar un nou incendi

Kilimanjaro wild fire at karanga before base camp. Sent by my guide yesterday #Tanzania Hope everyone is ok💜 pic.twitter.com/nstnQN5nq0 — Deborah Cairns (@deborah_kinnear) October 23, 2022

Un dispositiu format per més de 320 bombers treballa en l'extinció d'un(Tanzània), la muntanya més alta d'Àfrica, segons han informat les autoritats locals. El foc es va declarar divendres prop del Campament Karanga, a 3.963 metres sobre el nivell del mar, a la ruta Mweka. A banda de l'operatiu professional, a les xarxes socials s'han difós vídeos de, tal com ha informat el diari tanzà The Citizen.De moment, no s'ha pogut donar cap dada sobre si l'incendi ha provocat, segons ha explicat el comissari regional, Nurdin Babu, a l'agència de notícies DPA. Ladel foc, de moment, tampoc s'ha esclarit, tot i que l'Autoritat de Parcs Nacionals del país ha detallat que en aquesta zona d'erm creixen plantes fàcilment inflamables.El que sí que s'ha apuntat, però, és que el fum i els forts vents dificulten la feina del cos de bombers, que treballa a uns 3.900 metres d'altitud sobre el nivell de la mar.. Llavors, els efectius de l'Autoritat de Parcs Nacionals i els mateixos veïns del territori van aconseguir extingir les flames en dies.La muntanya més alta del continent té uns 6.000 metres d'altitud i ésde Tanzània, amb unes 50.000 persones que visiten el cim cada any.

