El gest teòricament inofensiu que pot ser perillós per l'ecosistema

Per molts és un gest inofensiu: ho fan per crear una bonica imatge per a les, altres pero alguns simplement perquè els entreté o els ve de gust. Apilarenmig d'unde qualsevolés una pràctica habitual, però que, sense saber-ho, pot posar en perill l'Així ho ha explicat el director del(CREAF),, en declaracions al 324, en què ha explicat que és una "inconsciència" perquè té un impacte en els ecosistemes, i especialment en aquells que són més fràgils. I és prou preocupant. El problema és tan gran a lesque fins i tot la conselleria deha hagut de demanar públicament que no es facin aquests caramulls.Però, per què és tan important no col·locar les pedres en piles? Això es deu al fet que tenen funcions essencials sobretot als llocs en què hi ha condicions més extremes com. Les pedres, en aquests indrets, retenen ladel sòl i faciliten el creixement de, i, per conseqüència, d'unesque solen ser més escasses. També són importants pels, als quals les pedres aporten refugi i ombra.Tradicionalment, les pedres en piles servien per indicar alszones perilloses que són complicades de veure, però arran de la presència de més i millorsi de la popularització delsaquesta pràctica s'havia vist disminuïda. Ara, però, ja fa uns anys que amb l'auge de les xarxes socials aquesta activitat s'ha tornat a fer i per això es fa una crida a aturar-la.

